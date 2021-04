Irpiniatimes.it

Palazzo Loffredo si veste di blu e diventa ancora piรน bello, in occasione della giornata internazionale per la consapevolezza dellโ€™autismo.

Lโ€™iniziativa โ€œLight it up Blueโ€, promossa dalle associazioni Mano a Mano, Il fiorellino e la tartaruga e InAu, ha coinvolto gran parte dei comuni della provincia di Avellino: Mercogliano, Serino, Montoro, Santโ€™Angelo a Scala, Montefalcione, Grottolella, Santโ€™Angelo dei Lombardi, Parolise e lo stesso capoluogo hanno deciso di colorare di blu uno dei monumenti del paese in segno di sensibilizzazione verso la tematica dellโ€™autismo.

Grande soddisfazione per il Primo Cittadino di Monteforte, Costantino Giordano: ยซSiamo orgogliosi di aver preso parte allโ€™iniziativa, per due ragioni: innanzitutto, siamo da sempre impegnati in iniziative di sensibilizzazione verso il tema dellโ€™autismo, e poi siamo fieri di aver potuto presenziare a una manifestazione di respiro provinciale che ha visto impegnata in prima linea unโ€™associazione del territorio montefortese, Mano a manoยป

ย Lโ€™Assessore alle Politiche Sociali, Giulia Valentino, ha mostrato altrettanto compiacimento: ยซComplimenti ai ragazzi di Mano a mano che anche questโ€™anno hanno promosso Light it up blue. Il nostro comune รจ diventato ancora piรน bello con la sua nuova veste blu, e siamo sicuri che lโ€™iniziativa non passerร inosservata. La sensibilizzazione sullโ€™autismo รจ sempre piรน diffusa, anche grazie alle attivitร realizzate negli ultimi anni. Cito, ad esempio, la panchina blu che a Ottobre dello scorso anno abbiamo inaugurato โ€“ sempre insieme a Mano a mano e il Fiorellino e la Tartaruga โ€“ sul viale adiacente al campo sportivo di via Nazionale. Siamo orgogliosi di aver preso parte allโ€™iniziativa.ยป

ย ยซEโ€™ stato un lavoro di squadra incredibile โ€“ ha aggiunto Martino Borrelli, presidente dellโ€™Associazione Mano a Mano โ€“ Ringrazio lโ€™Amministrazione Comunale di Monteforte che ha immediatamente sposato lโ€™iniziativa, ringrazio tutti gli amici dellโ€™associazione che hanno contribuito alla realizzazione dellโ€™evento. Ringrazio AeffeTech e Illumina Srls, che hanno fornito gratuitamente lโ€™impianto dโ€™illuminazione e il montaggio dei fari. Ringrazio Il Fiorellino e La Tartaruga e InAu, sempre presenti e sempre pronte a coinvolgerci in tutte le iniziative promosse in ambito provinciale. Grazie a tutti i montefortesi che in queste ore stanno apprezzando Palazzo Loffredo nella sua nuova veste e stanno contribuendo, sempre e comunque, a diffondere la consapevolezza dellโ€™autismo.ยป

L’articolo ๐— ๐—ผ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ณ๐—ผ๐—ฟ๐˜๐—ฒ ๐—œ๐—ฟ๐—ฝ๐—ถ๐—ป๐—ผ: ๐—ถ๐—น ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐˜‚๐—ป๐—ฒ ๐˜€๐—ถ ๐—ถ๐—น๐—น๐˜‚๐—บ๐—ถ๐—ป๐—ฎ ๐—ฑ๐—ถ ๐—•๐—น๐˜‚ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ ๐—น๐—ฎ ๐—ด๐—ถ๐—ผ๐—ฟ๐—ป๐—ฎ๐˜๐—ฎ ๐—œ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ป๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฎ๐—น๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ ๐—น๐—ฎ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐˜€๐—ฎ๐—ฝ๐—ฒ๐˜ƒ๐—ผ๐—น๐—ฒ๐˜‡๐˜‡๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—นโ€™๐—”๐˜‚๐˜๐—ถ๐˜€๐—บ๐—ผ proviene da irpiniatimes.