La gara di domani tra le squadre Primavera di Cagliari e Bologna non si giocherà. Ecco la motivazione

La gara in programma per domani tra Cagliari e Bologna, valevole per il campionato Primavera 1, è stata rinviata: domani la Lega Calcio renderà nota la data del recupero.

La ASL del capoluogo emiliano ha impedito al Bologna di raggiungere la sede della partita in Sardegna a causa di alcune positività da Covid-19 riscontrate in alcuni atleti falsinei. Cagliari e Bologna hanno immediatamente trovato un accordo sulla data del recupero che sarà ufficializzata domani.

