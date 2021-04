Irpiniatimes.it

PASQUA e PASQUETTA

Finalizzato al rispetto della normativa covid-19 come espresso dai DPCM ed ordinanze regionali, per le giornate di domenica 4 (Pasqua) e 5 aprile (lunedì in albis) è stata adottata l’Ordinanza nr. 25 / 2021 la quale prevede :

Durante le giornate dal 04 e 05 aprile 2021:

DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 19.30 la chiusura al traffico veicolare e il divieto di sosta lungo le arterie: