TERMOLI – Stava andando a lavorare, quando ha perso il controllo dell’auto che è finita prima contro alcune vetture in sosta, poi è salita su un marciapiede finendo la corsa contro il gazebo di un bar.

Al volante c’era una giovane di 24 anni; per lei, fortunatamente, solo lievi ferite e un grande spavento. Il fatto e’ accaduto a Termoli. Sul posto i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona, e la Polizia per effettuare i rilievi di rito.

L’articolo Perde il controllo dell’auto, che finisce contro il gazebo di un bar: paura a Termoli [FOTO] proviene da Molise News 24.