Il tecnico del Parma Roberto D’Aversa ha convocato per la gara contro il Benevento, in programma oggi alle 15.00 allo Stadio ”Ciro Vigorito” e valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2020-2021, i seguenti 24 calciatori: Portieri: Colombi, Rinaldi, Sepe; Difensori: B. Alves, Bani, Busi, Conti, Dierckx, Gagliolo, Laurini, Osorio, Zagaritis; Centrocampisti: Brugman, Camara, Cyprien, Grassi, Hernani Jr, Kucka, Kurtic; Attaccanti: Cornelius, Gervinho, Man, Mihaila, Pellè. Yann Karamoh non è a disposizione a causa di un trauma distorsivo alla caviglia de Source