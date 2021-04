Dopo che il 29 marzo è stato siglato l’accordo quadro tra Federfarma, Assoferm, Governo, Regioni e Province Autonome per la somministrazione dei vaccini anti-Covid in farmacia le Federazioni dei farmacisti si sono mobilitate per individuare tutti i titolari disponibili a partecipare all’iniziativa. Per partire é necessario che il personale delle farmacie partecipi a un corso ……Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it