Irpiniatimes.it

E’ un Piero Braglia molto amareggiato nel post gara del Libero Liberati: “Abbiamo deciso di perdere nel peggiore dei modi. La partita è subito finita dopo 20 secondi. Si è messa come loro volevano con le veloci ripartenze che ci hanno fatto male. Avevamo pensato di giocare a uomo a centrocampo per uscire poi con i quinti ma dopo il gol è saltato tutto, preso il secondo gol la partita moralmente è finita. Dispiace e non voglio sentir dire che la partita fondamentale è sabato perché per me sono tutte importanti, dobbiamo recuperare uomini, metterli in condizione di far bene e fare bene nelle ultime quattro”.

Il trainer di Grosseto prosegue ancora: “Oggi abbiamo capito cosa significa fare i playoff, che certe cose non ce le possiamo permettere, bisogna anche imparare dalle sconfitte, forse si apprende più che dalle vittorie”.

L’articolo Us Avellino, Braglia: “Abbiamo deciso di perdere nel modo peggiore” proviene da irpiniatimes.