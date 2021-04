Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato tra Inter e Bologna. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni: “Ci aspettano 3 partite in 9 giorni, sarà importante iniziare nella giusta maniera, domani sarà una partita in cui ci vorrà la massima attenzione contro un’ottima squadra con un bravo allenatore. Il Bologna fa un calcio aggressivo e ci vorrà attenzione. Da ieri sono rientrati tutti e stiamo cercando di preparare nel minor tempo possibile al meglio la partita”. Source