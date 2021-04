Terni.

L’evoluzione tecnologia ha offerto grandi vantaggi alle persone che vogliono investire online, tuttavia ha favorito anche le. Soltanto nel primo semestre del 2020 sonole frodi nel trading online, realizzate attraverso siti web falsi e abusivi da parte di persone senza scrupoli che hanno approfittato del lockdown.

Il maggior tempo trascorso a casa dagli italiani negli ultimi mesi, infatti, ha portato molte persone a interessarsi agli investimenti online, con l’obiettivo di scoprire le soluzioni disponibili per ottenere un rendimento dai propri risparmi. Il fenomeno è stato favorito dall’incremento dei costi sui depositi bancari, oltre al crollo degli interessi sui titoli di Stato, tuttavia in alcuni casi i portali finanziari nascondevano un vero e proprio raggiro.

Per rinforzare l’importanza di mantenere sempre alta l’attenzione, i gestori del sito Tradingonline.com hanno installato uno striscione contro le truffe nel trading online. L’iniziativa è stata realizzata presso Campitello a Terni, con lo scopo di aumentare la consapevolezza sui pericoli in ambito finanziario, promuovendo un’informazione etica e di qualità nel settore degli investimenti su internet.

Attenzione alle truffe finanziarie più elaborate

Nonostante possa sembrare difficile cadere in un raggiro finanziario, gli operatori disonesti stanno diventando sempre più esperti nel realizzare truffe elaborate, in alcuni casi così sofisticate da essere davvero difficili da scoprire. Lo strumento principale usato da queste organizzazioni rimane una piattaforma falsa, del tutto simile a un sito web reale per i servizi finanziari, il quale a volte può presentare anche un nome somigliante a quello di una società autorizzata.

Come spiegato dal team di esperti di Tradingonline.com, all’interno della guida dettagliata su come riconoscere le truffe nel trading online e in che modo difendersi, disponibile all’indirizzo https://tradingonline.com/trading-online-truffe/ , un sito web abusivo può essere veramente complesso da smascherare. Non è raro che i gestori creino loghi finti, inventando di sana pianta anche autorizzazioni e licenze, oppure inseriscano false recensioni di presunti investitori soddisfatti dei guadagni ottenuti.

Le frodi più complesse possono coinvolgere anche ipotetici guru della finanza e influencer, i quali utilizzano i social network per trovare persone interessate a guadagni facili e sicuri, invitandoli a iscriversi sulla piattaforma abusiva per diventare ricchi come gli altri utenti. Tutto ciò può essere reso più credibile con false testimonianze di persone che hanno realizzato profitti elevati in poco tempo, con la possibilità di godersi la vita e smettere di lavorare.

Gli stratagemmi sono spesso molto subdoli, in quanto fanno leva sul desiderio di facili guadagni, portato avanti spesso ai danni di persone vulnerabili, come anziani e individui con poche conoscenze in ambito digitale e finanziario. Dopodiché, i soldi sottratti finiscono quasi sempre all’estero, di norma in conti off-shore in paradisi fiscali, con la relativa sparizione del portale e degli pseudo maghi della finanza.

Ecco l’Abc per difendersi dalle truffe secondo gli esperti

Lo striscione di Terni ha riacceso il dibattito sulla legalità, rendendo evidente la necessità di una maggiore educazione finanziaria per tutelare i cittadini dalle frodi sugli investimenti online. Ad esempio, i professionisti di Tradingonline.com, promotori del progetto di Campitello, propongono da anni informazioni di qualità realizzate da veri professionisti del settore, con il doppio obiettivo di proteggere gli investitori e fornire contenuti utili per capire come fare trading online in modo corretto.

La difesa dalle truffe parte infatti da una migliore conoscenza sui rischi e le opportunità in ambito finanziario, affinché sempre più persone siano consapevoli su quali sono le reali potenzialità di un’attività d’investimento. Aspettarsi un ritorno economico veloce, oppure un guadagno elevato senza impegno, sono senz’altro aspetti che devono essere rimossi dall’opinione comune, troppo spesso fuorviata dalle scene poco credibili apparse sul web, i social e in alcune pellicole cinematografiche.

Pensare di arricchirsi grazie a un investimento fortuito è una possibilità lontana dalla realità dell’attività finanziaria, la quale invece prevede un approccio professionale e lo studio di concetti, strumenti e tecniche indispensabili per investire in modo efficace. Sviluppare le giuste competenze consente di controllare i fattori di rischio, pianificare strategie finanziarie efficienti e gestire gli investimenti nel lungo periodo.

Naturalmente, quando si è agli inizi si è più esposti al rischio di truffe e raggiri, per questo motivo bisogna sempre verificare le autorizzazioni degli intermediari, selezionare le fonti d’informazione con attenzione e non cedere al desiderio di bruciare le tappe. Inoltre, qualsiasi evidenza di un comportamento illegittimo deve essere segnalata alle autorità, per sostenere il lavoro della Consob e della Polizia Postale e contribuire alla tutela di altri ignari risparmiatori.

