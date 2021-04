Niente allenamento per la Lazio oggi: dopo la vittoria contro lo Spezia, la squadra di Simone Inzaghi si gode due giorni di riposo

La Lazio, oltre che con la colomba e con l’uovo di cioccolata, festeggia questa Pasqua con tre punti importantissimi. Con la vittoria di ieri per 2-1 contro lo Spezia, infatti, la squadra allenata da Simone Inzaghi ha superato la Roma al sesto posto in classifica, con una partita ancora da recuperare: la corsa al quarto posto è ancora viva.

Nella giornata di oggi, dunque, niente allenamento per i biancocelesti, che si godono un po’ di riposo per ricaricare le pile. Anche domani niente preparazione al Centro Sportivo di Formello: la ripresa sul campo del Fersini è fissata per martedì.

