In occasione della Santa Pasqua, BeGov associazione per la P.A., ha voluto consegnare delle uova di Pasqua al reparto di Oncologia Pediatrica del Ciaccio di Catanzaro, richiesta accolta con gentilezza e disponibilità dalla Dottoressa Maria Concetta Galati, che si è preoccupata personalmente di venire ad accoglierci per poi far recapitare le uova ai degenti, nel rispetto dei protocolli previsti in questo periodo pandemico.

Un piccolo gesto –si legge in una nota stampa – che speriamo possa regalare un sorriso ai piccoli ammalati che si trovano a dover fare i conti con queste patologie.

In un periodo storico come quello che stiamo vivendo, sentiamo ogni giorno parlare di Covid-19 e della sua gravità, ma non bisogna mai dimenticare quante persone, invece, combattono anche contro altre malattie la cui risoluzione, nella maggior parte dei casi, richiede tanto tempo e tante risorse.

E’ proprio a questi ultimi, e alla loro famiglie, che rivolgiamo i nostri più cari auguri di Buona Pasqua, nella speranza che questa festività, con la sua luce di vita, illumini e riempia di speranza i loro cuori, e soprattutto, con l’augurio di trovare una bella sorpresa non solo nell’uovo, ma anche al termine del proprio percorso di cura.