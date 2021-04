Un amore che non conosce tempo. Che annulla le distanze. Riscalda le anime ferite dalla nostalgia per la terra natia. È quello che lega i girifalcesi sparsi nel mondo al proprio paese. Ed è questo amore il protagonista assoluto del quarto capitolo di “Girifalco racconta Girifalco”, l’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale guidata da Pietrantonio Cristofaro.

La compagine ha, infatti, deciso di regalare alla comunità un messaggio di auguri per la Pasqua davvero particolare.

Nel video, pubblicato sui canali social del Comune, sono stati raccolti i messaggi video con gli auguri che alcuni dei tanti girifalcesi sparsi nel mondo hanno voluto fare alla comunità. Cinque minuti di pura emozione. Un viaggio andata e ritorno di un amore capace di fare il giro del mondo annullando le distanze.