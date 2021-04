Per il Cagliari si fa sempre più dura ma il tecnico rossoblù ci crede ancora. Ecco le sue parole nel cerchio a fine partita

Le speranze per il Cagliari sono ancora matematicamente accese, ma si fa sempre più dura. Chi ci crede ancora è il tecnico rossoblù Leonardo Semplici, ecco le sue parole nel cerchio a fine gara riportate dalla Gazzetta dello Sport.

SEMPLICI: «Io ci credo ancora non voglio sentire parlare di resa. Abbiamo fatto una buona prestazione ma non siamo stati bravi a trasformare le occasioni create. Basta poco per invertire la rotta ma non voglio che nessuno pensi di mollare o che siamo spacciati»

