Sono stati pubblicati i Regolamenti Ufficiali della Coppa Italia 2021, per quello che riguarda le Final Eight di Serie A maschile e A Femminile di Rimini (22-26 aprile), le Final Eight di Serie A2 maschile (16-18 aprile), A2 femminile e B maschile (30 aprile-2 maggio) di Porto San Giorgio. Regolamento Final Eight Serie A maschile Regolamento Final Eight Serie A femminile Regolamento Final Eight Serie A2 maschile Regolamento Final Eight Serie A2 femminile Source