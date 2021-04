La penultima giornata di regular season di Serie A ha stabilito le formazioni che proseguiranno l’avventura nei playoff scudetto. Italservice Pesaro, Acqua&Sapone Unigross, Came Dosson, Syn Bios Petrarca, Sandro Abate Avellino, Signor Prestito CMB, Feldi Eboli e Meta Catania: bisogna soltanto metterle in ordine, ci penseranno i recuperi e gli ultimi 40’ effettivi. CAME TERZO aritmeticamente. Il derby ad alta quota di Dosson di Casier, trasmesso in diretta su Raisport HD, non ha tradito le attese. Fornari lancia due volte il Syn Bios Petrarca, ma i biancazzurri di Sylvio Rocha rintuzzano prima con il solito Vieira, quindi con Azzoni. A metà ripresa il primo vantaggio della Came, con Grippi. Nonostante l’espulsione di Belsito, la Came… Source