Il programma settimanale dei recuperi di Serie A2 Femminile si è chiuso con due recuperi, uno vinto dalla Jasna (4-2 sulla Top Five) nel girone A, l'altro se lo aggiudica il Team Scaletta, ok 5-2 sul fanalino di coda del girone D Woman Napoli. NEGLI ALTRI INCONTRI infrasettimanali, importante successo del Progetto Futsal (3-1) sulla BRC nel girone C, successi per Rionero (6-1 alla Sangio) e Molfetta (2-1 in rimonta contro la Salernitana nel girone D