Sarà un finale di stagione al cardiopalma nel girone C di Serie A2. Cobà e Manfredonia col “braccino” proprio del tennista. I sipontini di Monsignori assaporano il successo fino alla fine, ma a 29″ arriva la doccia gelata: il 3-3 della Tombesi, firmato da Nikinha Silveira. Un pari, comunque, che si trasforma in un punto guadagnato per il Manfredonia, visto che gli Sharks crollano a Fucecchio contro un grande Futsal Pistoia. Cobà sempre primo in classifica, ma il Manfredonia è padrone del proprio destino visto che ha una partita in meno. Negli altri incontri del girone C il Giovinazzo, pari fra Capurso e Tenax NEL GIRONE A il Prato non ha ancora gettato la spugna: colpo di coda dei lanieri, che si impongono a Merano e alimentano la fiam Source