La settimana di Pasqua propone un intenso programma di recuperi del campionato di Serie B: ventidue le sfide in calendario da martedì a sabato, sette i gironi di categoria coinvolti. Fossano e Lecco a segno in un girone A dove il Videoton Crema batte il Leon e il Cus Cagliari doma l’MGM 2000. Il pari fra Leon e Orange Futsal rinvia il discorso relativo alla qualificata in Final Eight del girone A. Il derby col Maccan lancia il Pordenone al quarto posto del girone B, il Palmanova doppia l’Olympia Rovereto. Il Pro Source