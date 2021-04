Sorteggiati a Roma tutti i tabelloni delle Final Eight, maschili e femminili, di Coppa Italia che accompagneranno i campionati di futsal in un aprile indimenticabile. IL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE A fare gli onori di casa il Presidente della Divisione calcio a 5, Luca Bergamini: “Finalmente siamo arrivati a un evento molto importante, che si realizza grazie prima di tutto all’impegno delle società, alla nostra e vostra determinazione per voler sconfiggere sportivamente questo periodo così difficile che stiamo attraversando L’emergenza pandemica – continua – incide profondamente sulle nostre consuetudini, sia sportive che nella vita di tutti i giorni. Noi e voi ne stiamo pagando un prezzo altissimo. Ma c’è voglia di rinasc Source