Festa di Pasqua in casa biancoceleste, specialmente dopo l’importantissima vittoria di ieri. La Lazio, infatti, ha battuto per 2-1 lo Spezia, in una gara fondamentale per la corsa al quarto posto. Allo scadere si è reso protagonista di un’entrata favolosa per bloccare le ripartenza dei liguri il subentrato Danilo Cataldi, conquistandosi un posto d’onore in questo importante risultato.

Oggi per lui, come per tutta la squadra, una meritatissima giornata di riposo, passata insieme alla famiglia. Infatti, come testimoniato da sua moglie Elisa su Instagram, anche Danilo Cataldi ha passato la festa di Pasqua con i suoi. Ecco le foto in cui posa insieme a un gigantesco uovo biancoceleste.

