Conclusa campagna di immunizzazione per gli over 80 nel piccolo centro presilano.

Le somministrazioni sono state organizzate ieri nel piccolo auditorium adiacente i locali scuola secondaria di primo grado alla presenza del medico del paese Angelo Elia e anche di Amministratori e volontari.

“ Conclusa la seconda tornata di vaccinazioni che vanno a completare al 100% tutti i nostri ultra ottantenni. Sono giornate da ricordare e sorrisi da condividere con la certezza che tutto andrà bene”: ha argomentato il primo cittadino Fabrizio Rizzuti nel rammentare la capacità di Cerva e dei suoi abitanti di fare squadra nei momenti difficili per un fine comune: ristabilire la normalità.