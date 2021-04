I controlli per il contenimento alla diffusione del Covid svolti dai carabinieri nella giornata di ieri, vigilia di Pasqua, nelle province di Bari e della BAT hanno portato alla contestazione di 81 violazioni e dunque ad altrettanti verbali. I militari hanno fermato 458 veicoli, controllato 770 persone e 14 esercizi pubblici.

Due persone, una nella provincia di Bari e una nella provincia BAT, sono state anche denunciate in stato di libertà per l’inosservanza del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione perché in quarantena a causa della positività al virus.

Nella giornata di oggi, in occasione della Santa Pasqua, sono più di 400 i militari dell’Arma impegnati nello stesso tipo di servizio supportati anche dall’impiego di due elicotteri. Numerosi i controlli effettuati e tutt’ora in corso “che hanno consentito, comunque, di apprezzare – dicono i Carabinieri – il generale senso civico dimostrato dai cittadini nel rispettare le disposizioni di legge”.

“I controlli, oltre ad essere attivi nell’intera giornata Pasquale – concludono dal Comando – saranno più incisivi soprattutto nella mattinata della Pasquetta al fine di prevenire l’esodo per eventuali gite fuori porta”.

L’articolo Controlli anti Covid nel Barese e nella BAT, vigilia di Pasqua con 81 multe. Due positivi in strada: denunciati proviene da Telebari.