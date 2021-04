4 anni fa la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Lazio e Roma. Biancocelesti sconfitti, ma in finale grazie al risultato dell’andata

Nel calcio raramente la parola sconfitta è sinonimo di gioia. Fu il caso del derby di ritorno di Coppa Italia tra Lazio e Roma, andato in scena esattamente 4 anni fa, il 4 aprile 2017. La squadra di Simone Inzaghi, insediatosi un anno prima sulla panchina biancoceleste, uscirono sconfitti per 3-2 dall’Olimpico, ma festeggiarono ugualmente la conquista della finale. A decidere il match la doppietta di Salah e il gol di El Shaarawy, con la Lazio che era andata in vantaggio due volte con Milinkovic e Immobile.

Proprio il centravanti e il Sergente però, furono decisivi nel 2-0 dell’andata, risultato che permise ai biancocelesti di rendere dolce la sconfitta del ritorno. In finale la Lazio affrontò la Juventus, uscendo sconfitta a causa dei gol di Bonucci e Dani Alves.

