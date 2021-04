“Dona un sorriso a chi soffre e gli colorerai la vita”. È il messaggio che ha accompagnato la distribuzione di uova di Pasqua ai pazienti dell’Unità di Terapia Intensiva Respiratoria nella struttura per le maxi emergenze in Fiera del Levante.

“Grazie a chi ha voluto far recapitare questo dono in reparto – si legge in un post Instagram pubblicato dal Policlinico di Bari -, grazie a tutti i medici e agli operatori sanitari che da oltre un anno si prendono incessantemente cura dei pazienti Covid.

“Non possiamo mostrarvi i loro volti – si legge ancora nel post del Policlinico, in riferimento ai pazienti ricoverati -, ma dietro le mascherine per l’ossigeno c’è il sorriso di chi non è solo in questa giornata di festa. Auguri a tutti”.

