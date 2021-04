Domenica 4 aprile online le Sante Messe per Pasqua; in programma anche concerti, spettacoli, letture dantesche e momenti di poesia

REGIONE – Domenica 4 aprile 2021 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno, dando ampio spazio alle Sante Messe da poter seguire in diretta streaming. Con i musei e gli spazi culturali chiusi e gli eventi in presenza vietati in osservanza alle disposizioni governative dettate per arginare la diffusione del Coronavirus, sono tanti gli appuntamenti online a cui poter accedere direttamente da casa con un semplice click e in totale sicurezza: come di consueto, ne abbiamo selezionato per voi sei (oltre alle Sante Messe, cui é dedicato un paragrafo speciale), che, dopo avervi rinnovato gli auguri di Una Serena Pasqua di Rinascita e speranza, andiamo a segnalare.

Le Sante Messe

É Pasqua e sono tante le Sante Messe trasmesse in streaming: ne segnaliamo alcune. Alle 10 Santa Messa celebrata dal Santuario pontificio della Santa Casa di Loreto in streaming su www.santuarioloreto.it e sul canale YouTube “Santa Casa Loreto”, quella dal Santuario della Madonna del Bosco a Imbersago, diocesi di Milano, Messa solenne in diretta streaming su https://youtu.be/TeAT2OBuDrE. Altra Messa alle 16 su https://youtu.be/_2kBWJ6Pvbo.

Alle 10.30 dalla Cattedrale di Torino la Messa in diretta streaming su http://www.upgtorino.it/ e dal Santuario nuovo della Madonna dei Fiori di Bra sul sito www.santuariomadonnadeifioribra.com e sul canale Youtube del Santuario e dal Santuario della Madonna di Montagnaga di Piné in diretta streaming sul canale Youtube del Santuario.

Alle 11 la solenne celebrazione eucaristica nella Cattedrale di Napoli al link: https://www.youtube.com/user/NapoliCanale21.

Nel pomeriggio, alle 16, Messa in diretta streaming sulla pagina Facebookdel Santuario di Oropa, alle 17 dal Monastero di Santa Rita a Cascia diretta della Messa di Pasqua in streaming sul canale Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Q6nGbxiYSdE.

ALTRI EVENTI ONLINE

Alle 12 la Biblioteca Franco Basaglia ci condurrà, sulla propria pagina Facebook, attraverso la lettura del V Canto dell’Inferno, nel cerchio dei lussuriosi, dove la pietà di Dante per Paolo e Francesca si sublima in alcune delle terzine più note della letteratura mondiale. Segue l’approfondimento a cura di Gian Luigi Beccaria.

Il Teatro Coccia di Novara propone il concerto “From Silence to Silence”, composizione di Federico Longo: una musica ancestrale che da Novara raggiunge il resto del mondo. Dal Battistero del Duomo di Novara alla Iglesia Mater Admirabilis di Buenos Aires il suono del violoncello della giovane musicista novarese Christiana Coppola si unisce alle voci del Prometheus Ensamble. L’appuntamento é alle ore 16 sul Canale YouTube del Teatro Coccia (https://www.youtube.com/channel/UCxwRZ5hj7Y389hMr0HY0lJg).

Alle 18 sulla pagina Facebook del Nuovo Teatro Verdi il concerto streaming “Around the Jazz”. In programma: A night in Tunisia, All blues, Billie’s bounce, In a sentimental mood, Caravan, Blue bossa, Take the A train, Sunny, Chi tene ‘o mare, Take five, Armando’s Rhumba.

In streaming sul sito www.teatroallascala.org e sui canali Facebook e YouTube del Teatro alla Scala, alle ore 20, Zubin Mehta dirige l’Orchestra del Teatro alla Scala nell’esecuzione di brani tratti dal repertorio di Franz Schuber (Sinfonia n. 3 in re magg. D 200; Adagio maestoso – Allegro con brio; Allegretto; Menuetto (Vivace); Presto vivace) e Anton Bruckner (Sinfonia n. 9 in re min.; Feierlich: Misterioso; Scherzo (Bewegt; lebhaft) – Trio (Schnell); Adagio (Langsam; feierlich)).

In diretta sulla pagina Facebook, alle ore 20, un emozionante viaggio nel segno della poesia visiva di Daniele Lievi. Ad illustrare il percorso sarà la voce narrante di Cesare Lievi, fratello dell’artista. Un’occasione unica per scoprire le opere esposte nella mostra “Carte segrete”, allestita presso il Museo di Santa Giulia di Brescia.

Alle 21 sul sito del Teatro Belli ( https://teatrobelli.it/) va in scena in streaming Love song. Una storia d’amore lunga una vita. Lui è rimasto solo dopo aver aiutato la moglie malata a morire. L’unica cosa che può fare adesso è ricordare. Da qui in poi passato e presente convivono. Sulle pareti della cucina e della camera da letto di casa si inseguono i fantasmi di loro stessi giovani: entra in scena una ragazza. E’ sua moglie da giovane. La segue un ragazzo, è lui giovane. Poi la ragazza esce e quando rientra è sua moglie, ormai anziana e malata. Biglietti: 5 euro.

