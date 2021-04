LA SITUAZIONE IN ITALIA NON MIGLIORA, L'INGHILTERRA VERSO LA RIAPERTURA DEGLI STADI Non si arrestano i casi in Italia e il piano vaccini non decolla, lo sport in forte crisi economica e si allontana sempre più la riapertura degli sport di base e la riapertura degli stadi. Invece l'Inghilterra corre verso la riapertura degli stadi. Un altro test sarà la finale di Carabao Cup tra Tottenham e Manchester City. Sfida che accoglierà a Wembley il prossimo 25 aprile 8.000 spettatori. Ad annunciarlo è stata L'EFL. Nel Regno Unito si registrano dati incoraggianti, il calo dell'80% dei ricoveri in ospedale per Covid fra le persone a cui è stata somministrata una sola dose di vaccino: è il risultato registrato… Source