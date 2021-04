È stato acceso ieri nella Basilica dell’Immacolata il cero pasquale. Monsignor Bertolone, dopo il fermo delle celebrazioni dello scorso anno a causa della Pandemia, ha, come previsto dalle norme , anticipato i tempi della tradizionale notte di Pasqua, dando al cero quest’anno un valore simbolico in più, quello della luce che tutti auspicano si accenda in fondo a questo lungo tunnel tracciato dalla Pandemia.