Ormai è fatta. L'Inter ha le mani sulla Serie A e sullo scudetto e la vittoria di Bologna è l'ennesima conferma che Antonio Conte ha scavato un solco impossibile da colmare per la concorrenza. Il Milan si ferma in casa con la Sampdoria e l'impressione è che abbia la spia della benzina che lampeggia. Nei prossimi turni si capirà qualcosa di più, ma i rossoneri non sembrano più brillanti come lo erano fino a qualche settimana fa. Al Dall'Ara segna ancora Lukaku, che non ha intenzione di fermarsi e che, dopo il flop europeo, ha cambiato marcia. Magari non segnerà alle big e i suoi gol arrivano spesso contro le piccole, ma la sua presenza in un gioco muscolare come quello di Conte è fondamentale. E regala frutti… Source