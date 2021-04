Scozia: Il Tour sudamericano 1927/28 del Motherwell A cura di: Scottishcorner Dopo l’ottimo successo del tour in Spagna la dirigenza del Motherwell decise a fine stagione 1927-28 di andare a far un viaggio anche in Sud America. Gli avversari sarebbero stati 11 club argentini e brasiliani tra cui anche la nazionale del Brasile, la partita finì 1-1. Il Motherwell perse solo quattro sfide. ma l’ultima fu un vero e proprio disastro, una rovinosa sconfitta per 5-0 per mano di una selezione brasiliana del campionato, davanti a 40.000 spettatori. A fine match (in terribile ritardo sul programma) i giocatori del Motherwell non ebbero nemmeno modo di cambiarsi, dovettero correre alla nave, altrimenti avrebbero finito per perderla. Grazie all’esperienza accumulata nei due… Source