Dopo la sconfitta interna contro l'Olbia, la terza consecutiva per il Renate, mister Aimo Diana cerca di analizzare la situazione della sua squadra. Siamo molto delusi. Il fatto di essere rimasti in dieci dopo pochi minuti del secondo tempo ci ha tolto qualcosa, ma non significa che se si è in dieci allora si perde. In questo momento siamo in un periodo negativo, dobbiamo cercare di metterci lì e andare avanti, anche perché mercoledì c'è un'altra partita. Speriamo che gli episodi possano girare a nostro favore. In questo momento le cose non stanno andare bene. Abbiamo giocato una bella partita che potevamo portare a casa: l'espulsione ha dato a loro una spinta in più, mentre a noi ha tolto qualcosina. Abbiamo perso…