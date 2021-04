E' la festa della Ternana. Batte l'Avellino, sale a +18 sul secondo posto e glorifica così un percorso straordinario in una stagione straordinaria. Girone C dominato, è Serie B: il club rossoverde si guadagna la promozione grazie agli 81 punti in classifica, risultato di una stagione da incorniciare con 25 vittorie, 6 pareggi e una sola sconfitta subita lo scorso 27 febbraio contro il Catanzaro. Numeri pazzeschi, che si aggiungono ai 16 gol a testa segnati da Partipilo e Falletti. Quest'ultimo con la C non c'entra nulla e si capisce bene, guardando l'andamento stagionale, il perché di un simile exploit. Con un giocatore così forte nessun traguardo è precluso. A differenza di altre situazioni, poi, la squadra con gli opportuni ritocchi… Source