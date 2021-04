La medaglia del Santo Padre, Papa Giovanni XXIII, è tornata a casa. Negli Uffici della Questura di Bergamo è stata restituita al proprietario la medaglia con l’effige di San Giovanni XXIII, sottratta nel corso di un furto in abitazione e recuperata nei giorni scorsi da personale della Squadra Volanti.

La sincera emozione del personale nel restituire a una persona anziana un bene a cui era fortemente legato si è trasformata in vera e propria commozione quando, con le lacrime agli occhi, il novantenne ha riferito di essere un nipote diretto di Papa Giovanni XXIII e che la medaglia gli era stata regalata direttamente dal Santo Padre in occasione di una visita in Vaticano.

Raccontando i giorni in cui l’allora Cardinale Angelo Roncalli, tornando a Sotto il Monte, veniva accolto dal nipote, ha, con sincera commozione, ringraziato tutti gli operatori dichiarando che la medaglia tornava nella casa di Sotto il Monte dove era stata custodita in questi anni.