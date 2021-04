Territori d’Oltremare: Calcio francese tra Antille e Sudamerica A cura di Calcioesotico Al via l'edizione 2021 della Coppa VYV, competizione riservata alle migliori squadre dei territori d'oltremare situati nel cosiddetto Dipartimento francese d'America. Si affrontano le prime quattro classificate dei campionati di Guadalupa, Martinica e Guyane, con l'aggiunta quest'anno anche di una rappresentante di Saint Martin.Semifinali locali con partite di andata e ritorno porteranno le qualificate alla fase finale interdipartimentale che si disputerà in terra martinicana. Storicamente dominata dai club della Martinica, la coppa è stata interrotta la passata stagione per motivi sanitari e si è conclusa solamente… Source