Per il tuo cinquantesimo compleanno, avremmo voluto essere accanto a te per festeggiare, come tu avresti desiderato, questo traguardo così importante, ma nonostante la distanza, noi vogliamo rendertelo speciale con questi auguri di tutto cuore a te che sei una persona altrettanto speciale.

Ti vogliamo bene, Maria, Elia, Patrizia, Barbara e Marialucia.