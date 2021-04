Monta la protesta sui social dopo l’ultima ordinanza firmata dal Presidente Spirlì. Dal 7 al 21 aprile la Calabria continuerà ad essere zona rossa e qualche imprenditore della città di Catanzaro, dei settori che per i prossimi 15 giorni saranno costretti a tenere abbassata la saracinesca, non ci sta. Negozianti e ristoratori sono stanchi, esausti, convinti di non poter reggere questa situazione e alcuni di loro sembrano essere pronti a ribellarsi a riaprendo le attività il prossimo 7 aprile nonostante il divieto, unendosi alla schiera degli imprenditori disobbedienti di altre regioni d’Italia.

E’ il momento di ribellarsi, mi rivolgo a tutti i miei colleghi e a tutte le attività che come me sono chiuse a tirare fuori gli attributi e giorno 7 aprire

Rimane al momento la voce di pochi e una protesta solo nelle intenzioni, uno sfogo social per descrivere lo sdegno appresa la notizia, ma nel messaggio condiviso sulle loro bacheche c’è un invito chiaro ad unire le forze, a prendere una decisione corale con l’unico intento di difendere il diritto di lavorare. “Dopo l ultima ordinanza non so più cosa pensare – scrive più di uno – è il momento di ribellarsi, mi rivolgo a tutti i miei colleghi e a tutte le attività che come me sono chiuse a tirare fuori gli attributi e giorno 7 aprire, solo così possiamo farci sentire, ribelliamoci.”

E’ passato un anno che ci ha cambiato: abbiamo visto e stiamo vedendo morti, abbiamo visto e stiamo vedendo malati, abbiamo visto e stiamo vedendo un’economia completamente a zero

Per le attività costrette a continui stop è stato un anno difficile ed estenuante, le forze sono ormai a limite, i ristori stentano ad arrivare e la via d’uscita sembra sempre più lontana. E il messaggio di auguri condiviso proprio ieri dal Presidente della Camera di Commercio di Catanzaro Daniele Rossi fa trasparire tutta la criticità del momento: “Vi ricordate la frase andrà tutto bene? – dice Rossi – Anche io lo scorso anno ho esposto uno striscione sul balcone della Camera di Commercio con questa frase, ma dopo tre mesi dalla pandemia lo tolsi. E’ passato un anno che ci ha cambiato: abbiamo visto e stiamo vedendo morti, abbiamo visto e stiamo vedendo malati, abbiamo visto e stiamo vedendo un’economia completamente a zero. Credo che in questo momento ci sia bisogno di tanta passione, tanto amore e tanto buon senso – rilancia Rossi – solo con la passione e l’amore è possibile superare le difficoltà.”

Forza, tenacia, amore e passione gli imprenditori catanzaresi, in questo lungo anno, hanno saputo dimostrare di averne e saper dosarne a sufficienza tra uno stop e l’altro. Ora una nuova battuta d’arresto che, è il caso di sottolineare, proprio non ci voleva.