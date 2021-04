Rapallo. Lutto al Circolo Nautico Rapallo per la morte di Gianluigi Brancaccio. Lascia i figli Paola e Giovanni. I funerali si svolgeranno la prossima settimana nella chiesa di San Martino di Polanesi a Recco.

Il messaggio di Manlio Meriggi, presidente del Circolo Nautico Rapallo: “Con molto dolore comunico che è purtroppo mancato il nostro commodoro, Gianni Brancaccio. Non c’è verbo per dire quanto abbia fatto, che importanza abbia avuto nella vita del nostro Circolo Nautico, e quanto già ci manchi e ci mancherà. Alcuni di voi, i soci più recenti, non lo hanno conosciuto. E’ stato prima il nostro direttore sportivo, poi il nostro presidente ininterrottamente dal 1990 al 2001, e poi fino ad oggi il nostro commodoro. Uomo di estrema eleganza e di gran classe, negli anni della sua direzione sportiva, e poi della sua presidenza, ha creato la squadra agonistica, con istruttore Millo Masino, squadra che scorrazzava per l’Italia con il nostro pulmino giallo, vincendo tante regate e che ha formato tanti velisti, molti dei quali ora con i capelli grigi. Uomo di spirito. Molti ricorderanno la danzatrice del ventre alla cena sociale! Uomo d’azione, è stato il nostro condottiero, e a spada tratta lo seguivamo con entusiasmo. E’ stato il mio maestro di ‘presidenza’, e il suo spirito e la sua energia tuttora aleggiano e spronano l’attività del consiglio e del nostro circolo. Un abbraccio forte ai figli. Per il nostro commodoro hip hip hurrà”.

