Nove partite da giocare per il Cagliari per provare a centrare l’obiettivo salvezza: ecco il calendario della squadra di Semplici fino a maggio

La frase più abusata delle ultime settimane è quella relativa alle “finali” che il Cagliari dovrà affrontare da qua a maggio per centrare la salvezza. La prima di queste non è andata benissimo (eufemismo) visto che è arrivata l’ennesima sconfitta, che ha portato con sé zero punti e moltissimi punti interrogativi. Joao Pedro e compagni ripartiranno domenica alle 12.30 dal test improbo contro l’Inter per poi tornare alla Sardegna Arena sette giorni dopo nello spareggio salvezza contro il Parma. I rossoblù saranno poi impegnati contro l’Udinese prima del finale di fuoco dove affronteranno Roma, Napoli, Benevento, Fiorentina e Milan prima di chiudere con il Genoa. Tre squadre che lottano per la Champions più due che probabilmente a maggio saranno già salve. La salvezza per i rossoblù sarà impervia ma questa di certo non è una notizia.

Ancora più complicato il discorso salvezza per il Parma (distante due punti dai sardi) che, osservando il calendario, vede le speranze di rimanere in Serie A ridotte al lumicino. Il calendario del Torino non è di certo in discesa visto che i granata troveranno sulla propria strada Roma, Napoli, Milan e Lazio. Molto dipenderà anche se nelle ultime due giornate (contro Spezia e Benevento) dovranno giocare contro due squadre già salve oppure in lotta per non retrocedere.

(In maiuscolo le gare fuori casa)

Calendario Cagliari:

11/04 INTER

17/04 Parma

21/04 UDINESE

25/04 Roma

2/05 NAPOLI

09/05 BENEVENTO

12/05 Fiorentina

16/05 MILAN

23/05 Genoa

Calendario Parma:

12/04 Milan

17/04 CAGLIARI

21/04 JUVENTUS

24/04 Crotone

03/05 TORINO

09/05 Atalanta

12/05 LAZIO

16/05 Sassuolo

23/05 SAMPDORIA

Calendario Torino:

10/04 UDINESE

18/04 Roma

21/04 BOLOGNA

26/04 Napoli

03/05 Parma

09/05 VERONA

12/05 Milan

16/05 SPEZIA

23/05 Benevento

*Da recuperare la partita contro la Lazio

Calendario Spezia:

10/04 Crotone

18/04 BOLOGNA

21/04 Inter

24/04 GENOA

01/05 VERONA

09/05 Napoli

12/05 SAMPDORIA

16/05 Torino

23/05 ROMA

L’articolo Corsa salvezza, il calendario del Cagliari e delle rivali a confronto proviene da Cagliari News 24.