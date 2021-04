Irpiniatimes.it

ORDINANZA SCUOLA

Sospensione attività didattiche in presenza e micronido fino al 24.04.2021.

IL SINDACO

Nella qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità Comunale Sanitaria e di Pubblica Sicurezza;

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q) e 118 della Costituzione;

Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in ordine alle disposizioni delle misure per il contrasto ed il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;

Viste le Ordinanze del Ministero della Salute riguardanti misure per il contrasto ed il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;

Visti le Ordinanze della Regione Campania e i provvedimenti normativi vigenti che conferiscono, anche in deroga, funzioni in ordine all’adozione di ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 inerenti l’attività didattica sul territorio, in casi di eccezionale e straordinaria necessita’ dovuta alla presenza di un rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica;

Considerato che la riapertura delle scuole dovrà avvenire compatibilmente con il quadro epidemilogico rilevato sul territorio;

Considerato che attualmente sul territorio comunale persiste la presenza di un numero di cittadini positivi al COVID-19 e di un quadro epidemiologico tale da non consentire la ripresa delle attività didattiche in presenza, in assoluta sicurezza;

Ravvisata la necessità di adottare ogni misura utile a contrastare l’avanzata dell’epidemia anche limitando l’attività didattica in presenza nelle scuole presenti sul territorio comunale, in deroga a quanto previsto, stante l’eccezionale e straordinaria necessita’ dovuta alla presenza di un rischio estremamente elevato di diffusione del virus o di sue varianti nella popolazione scolastica, oltre al rischio della relativa diffusione del virus nella Comunità come già avvenuto in precedenza;

Ritenuto opportuno e necessario estendere la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale nonché del micronido consortile;

Visto gli artt. 50-54 del D.lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto e i Regolamenti;

ORDINA

la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale nonché del micronido consortile fino al 24 aprile 2021 incluso, salvo diverse disposizioni legate all’andamento del quadro epidemiologico locale.

Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

