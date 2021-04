Distorsione Luis Alberto: lo spagnolo continua le terapie alla caviglia anche in vacanza. L’obiettivo? Tornare dal primo minuto

Luis Alberto non si ferma. Anche in questi due giorni di relax, lo spagnolo si è concentrato sul recupero: la caviglia non sta ancora al meglio e la volontà è quella di smaltire completamente la distorsione per tornare a completa disposizione.

Per questo, il Mago ha proseguito le cure anche tra le mura domestiche, come mostrato sul suo profilo Instagram. L’obiettivo è tornare in campo contro il Verona dal primo minuto.

