Isola di Guam: Matao, direzione Cina! A cura di: Calcio Esotico Territorio non incorporato degli Stati Uniti, Guam è un'isola del Pacifico, la più grande e meridionale delle Marianne. La locale Federcalcio è affiliata all'Asian Football Confederation e fa parte dell'East Asian Football Federation. Nel primo turno delle qualificazioni al Campionato del Mondo 2022, Guam ha eliminato il Bhutan, perdendo in trasferta 1-0 ma vincendo in casa 5-0, con tripletta del capitano e bomber Jason Cunliffe, classe 1983. Al secondo turno la nazionale (Matao è il suo soprannome, derivante dalla lingua chamorro) è stata inserita nel gruppo A con Siria, C Source