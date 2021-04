In vista della sfida di oggi contro il Pescara, mister Christian Brocchi ritrova Boateng, Armellino e Lamanna. Sono ancora indisponibili Gytkjaer e Balotelli a cui si aggiunge Donati, per un problema al ginocchio riportato nella sfida con la Virtus Entella, e riacutizzatosi nell'ultimo allenamento. Ecco i convocati del Monza per la sfida di oggi. Lamanna, Boateng, Barberis, D'Errico, Sommariva, Frattesi, Bettella, Scaglia, Barillà, Armellino, Di Gregorio, Scozzarella, Maric, Ricci, Colpani, Paletta, Carlos Augusto, Sampirisi, Diaw, Colferai, Magli, D'Alessandro, Pirola. Source