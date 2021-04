Irpiniatimes.it

La segreteria cittadina di Avellino di “Noi Campani” con una lunga nota espone le problematiche politiche del capoluogo irpino

“La crisi politica che investe la maggioranza al comune di Avellino non ci lascia indifferenti. La città non merita di essere divisa ancora tra guelfi e ghibellini o la variabile dei ’rosiconi’.

Avellino merita serenità, responsabilità e buon governo. Basta urla e schiamazzi!

È ora di riprendere un dialogo sereno intorno alle cose da realizzare a partire dalla revisione delle scelte assurde assunte in solitario dal primo cittadino: mercato bisettimanale, ambito sociale, cultura ed ambiente.

Non si può immaginare di proseguire così!

Condurre la macchina amministrativa come è stato fatto in questi mesi con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti e che non convincono neanche più gli stessi consiglieri comunali di maggioranza, apre ampi squarci di riflessione a cui ci si augura – per il bene della città – nessuno voglia sottrarsi.

È necessario, pertanto, aprire un tavolo di idee e programmazione aperto alla partecipazione di quanti hanno coscienza civica e radicato amore per la comunità avellinese, anche per non sprecare le opportunità del recovery fund.

In un tempo difficile dominato da incertezze diffuse non possiamo che appellarci alla sensibilità di tutti i consiglieri comunali per invitare il primo cittadino ad una riflessione profonda ed un cambio di rotta alquanto irrinunciabile sul futuro della città”.

