Un ragazzo di 21 anni, Simone Martini, è morto questa sera in un incidente stradale a Riva presso Chieri. L’auto che guidava è uscita di strada per cause ancora da accertare andando a sbattere contro un albero. Il giovane che era alla guida è morto, gli altri due che erano con lui sono stati trasportati … Leggi tutto L’articolo Ragazzo di 21 anni morto in un incidente a Riva di…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it