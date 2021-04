Irpiniatimes.it

Di seguito riportiamo le dichiarazioni del sindaco di Avellino Gianluca Festa rilasciate nel corso della consueta diretta Facebook del lunedì sera.

“In Campania, Avellino ha una percentuale molto bassa di contagi, circa il 6%. Una situazione, al momento, non allarmante ma che va monitorata. Tuttavia, da primo cittadino, non posso non aprire le scuole per i più piccoli. I numeri attuali non lo impediscono. Non me ne voglia una fetta di genitori. Anch’io ho dei figli, ma la situazione non è così preoccupante nel capoluogo.

E sempre per i più piccini, voglio darvi una notizia entusiasmante. Anche Avellino avrà un parco giochi a tema per i bambini: un grandissimo e meraviglioso Dino Park”.

L’articolo Scuole, Festa: “Numeri non allarmanti ad Avellino. Si torna in classe” proviene da irpiniatimes.