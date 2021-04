“Le Confederazioni dell’artigianato sono dalla parte dei ristoratori che continuano a pagare un prezzo altissimo dalle prescrizioni prolungate con l’impossibilità del ricorso alla “zona gialla” per tutto il mese di aprile”. Lo afferma Rosa Gentile componente della Giunta nazionale Confartigianato, riferendo che un documento unitario è stato inviato da Confartigianato, Cna e Casartigiani per sollecitare il Governo e il Comitato Tecnico Scientifico a consentire la riapertura in sicurezza delle attività di ristorazione.Secondo la sigla di categoria degli artigiani, “l’evidenza epidemiologica non… Source