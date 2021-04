La considerevole disponibilità di dosi di vaccino Astrazeneca potrebbe spingere l’Asp di Catanzaro ad aprire le vaccinazioni sino ad esaurimento dosi agli over 60 che vorranno anticipare la somministrazione rispetto ai tempi definiti dal piano vaccinale.

L’opzione, ancora allo studio, potrebbe bypassare il sistema di prenotazione.

In pratica si organizzerebbero in uno più appositi punti vaccinali sessioni analoghe a quelle di Vibo Valentia dove, negli ultimi due giorni, centinaia di persone in fila, generalmente ultrassessantenni senza altre priorità, hanno ricevuto la prima dose del siero anglo svedese nei locali predisposti del locale palasport.

Novità in questo senso potrebbero arrivare nelle prossime ore.