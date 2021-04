Belluno, 5 aprile 2021 – Come annunciato dalla Prefettura lo scorso 31 marzo, si sono tenuti durante le festività pasquali i controlli di rito per il rispetto delle disposizioni governative del contenimento del contagio da Covid–19.

Nelle giornate di Pasqua e Pasquetta i carabinieri hanno controllato i Rifugi Mietres, Averau, Ra Stua, Monti Faloria, Cristallo, Nuvolau, Averau. Oltre ai Passi Giau e Falzarego, l’itinerario Sci Alpinistico Forcella Staunies – Ferrata Ivano Dibona – Forcella Grande, e Bivacco Invernale al Rifugio Lorenzi, senza che siano state rilevate violazioni alla normativa. Anche i controlli effettuati dai militari dell’Arma nei centri abitati sono risultati negativi. La popolazione insomma, è stata rispettosa delle norme anticontagio.

Non si può dire lo stesso per la manifestazione che si è tenuta oggi pomeriggio in piazza dei Martiri a Belluno. Infatti sono state comminate 26 sanzioni di cui dieci a bellunesi, 15 a residenti fuori Belluno ma Veneti e una fuori regione.

