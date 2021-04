Non si ferma il calcio in questo periodo pasquale. In campo regolarmente le tre categorie professionistiche solo la D, anticipando le partite a giovedì 1 aprile si è concessa una pausa. Le ostilità riprenderanno domenica 11, anche se molte squadre dovranno giocare tra 6 e 7 aprile per i turni di recupero. Nel weekend del 10 e 11 ripartirà anche ciò che resta dell’Eccellenza, mentre già stasera in scena la Coppe Europee con le prime due partite di andata dei quarti di finale di Champions League. Notti di coppa magre per le italiane rappresentate ormai dalla sola Roma in Europa League, dopo le eliminazioni a grappoli nei primi turni della fase finale. Trasferta ad Amsterdam per i giallorossi contro una squadra solida, non più potente… Source