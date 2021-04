Sabato sera un furgone ha tamponato violentemente un’auto guidata da un ragazzo di 19 anni in corso Pertini ad Asti. Il giovane alla guida dell’auto, una Fiat Punto, è svenuto e l’autista del furgone non si è fermato a prestare soccorso ma è invece fuggito a piedi, abbandonando il mezzo in strada. La polizia municipale … Leggi tutto L’articolo Asti, tampona un’auto…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it