Radja Nainggolan potrebbe essere spostato di posizione in campo. Semplici pensa al nuovo modulo senza stravolgimenti

Nel dopo partita di Cagliari–Verona il centrocampista rossoblù Radja Nainggolan ha espresso la sua amarezza per la gara e per la situazione, punzecchiando il tecnico sulla sua naturale posizione in campo.

Leonardo Semplici potrebbe accogliere le richieste del ninja e pensare al Cagliari con un vestito diverso: Nainggolan verrebbe avanzato nel ruolo di trequartista dietro alle due punte supportato da due esterni e due centrocampisti centrali. Il Cagliari adotterebbe cosi la variante del 3-5-2 che passa al 3-4-1-2.

L’articolo Cagliari, Semplici cambia ruolo a Nainggolan: ecco il nuovo modulo proviene da Cagliari News 24.